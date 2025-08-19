একটি দল কখন যে কার সঙ্গে, মতিগতি বুঝি না: সোহেল
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল বলেছেন, একটি দল কখন যে কার সঙ্গে, মতিগতি বুঝি না।
তিনি বলেন, দলটি (জামায়াত) কখনো বিএনপির সঙ্গে, কখনো আওয়ামী লীগের সঙ্গে। আবার যখন কারও সঙ্গে না, তখন ভিতরে ভিতরে লোক ঢুকিয়ে রাখে। এটা কী ভাই?
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
জামায়াতকে উদ্দেশ্য করে কবিতার ভাষায় হাবিব উন নবী খান সোহেল বলেন, ‘যখন ডুবেছে পঞ্চমীর চাঁদ, হঠাৎ মরিবার হল তার সাধ।’ ৯৬-এ হঠাৎ করে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট বাধলেন, আরও কয়েকটি দল নিয়ে আন্দোলন শুরু করলেন। আমরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলাম। যে দল ৭২-৭৫ সালে গণহত্যা চালিয়ে ২৩ বছর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে, সেই দলকে ক্ষমতায় বসালেন!
সংস্কার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জামায়াতও সংস্কার চায়। আমি বলি, নিজেদের মধ্যে সংস্কার করেছেন কি?
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উদ্দেশ্যে হাবিব উন নবী খান সোহেল বলেন, আমার নেতা শহীদ জিয়াউর রহমানের রক্ত কণিকা হয়তোবা এখনো লেগে আছে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজের আনাচে-কানাচে। প্রিয় নেতা (তারেক রহমান) সেই লোহিত কণিকা, শ্বেতকণিকা আপনাকে ডাকছে। আমাদের জন্য না হলেও সেই লোহিত কণিকা, শ্বেতকণিকার আহ্বানে আপনি ছুটে আসুন।
তিনি আরও বলুন, আপনার পিতার (জিয়াউর রহমান) রক্ত আপনাকে ডাকছে। খুনের বদলা খুন না, আমি জানি আপনি তা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু যে স্বপ্নকে বুকে ধারণ করে আমাদের নেতা চলে গিয়েছিলেন, সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করেই আপনি আপনার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবেন। সেটা আমরা বিশ্বাস করি।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এস এম জিলানী। স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহসানের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান, নজরুল ইসলাম খান, মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, সাংগঠনিক সম্পাদক ফজলুল হক মিলন, প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু প্রমুখ।
এমএইচএ/কেএসআর/এএসএম