ঢামেকে চার ঘণ্টা অস্ত্রোপচারের পর আলাদা হলো জোড়া লাগানো জুহি-রুহি

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৯ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
ঢামেক হাসপাতালে অস্ত্রোপচারে আলাদা করা যমজ দুই শিশু বাবা–মায়ের কোলে

জন্মগতভাবে জোড়া লাগানো যমজ শিশু জুহি ও রুহিকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সফলভাবে পৃথক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। শিশু সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক কানিজ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত এ অস্ত্রোপচারে অংশ নেন হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকরা।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) এই তথ্য জানান তিনি।

কানিজ হাসিনা জানান, ১৩ জানুয়ারি নীলফামারীর জলঢাকার ওবায়দুল ইসলাম ও শিরীনা বেগম দম্পতির জোড়া লাগানো দুই শিশু রুহি ও জুহি ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি হয়। ২৪ জুন প্রায় চার ঘণ্টা ধরে সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তাদের পৃথক করা হয়।

তিনি জানান, যেহেতু তারা ছোট ছিল তাই পর্যবেক্ষণে রেখে মেডিকেল বোর্ড গঠন করার পর চিকিৎসা দেওয়া হয়। ২৪ জুন চার ঘণ্টা সফল অস্ত্রোপচার করে তাদের পৃথক করা হয়।

জটিল এই সার্জারিতে অংশ নেন- প্লাস্টিক সার্জারি, পেডিয়াট্রিক সার্জারি, নিওনেটোলোজি, রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং, অর্থোপেডিক, নবজাতক বিভাগ, নিউরো সার্জারি ও অ্যানেস্থেসিওলোজি বিভাগের চিকিৎসকরা।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান খান ও সহকারী পরিচাল আশরাফুল আলমসহ অন্য চিকিৎসকরা।

