কক্সবাজারে রোহিঙ্গা বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু ২৪ আগস্ট

কক্সবাজারে রোহিঙ্গা বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু ২৪ আগস্ট
রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও টেকসই সমাধানের পথ খুঁজতে কক্সবাজারে বসছে স্টেকহোল্ডারস ডায়ালগ। রোহিঙ্গা ইস্যু বিষয়ক হাই রিপ্রেজেন্টেটিভের দপ্তর ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আগামী ২৪ থেকে ২৬ আগস্ট এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
‘স্টেকহোল্ডারস ডায়ালগ: টেকঅ্যাওয়ে টু দ্য হাই-লেভেল কনফারেন্স অন দ্য রোহিঙ্গা সিচুয়েশন’ শীর্ষক এ আয়োজনকে বলা হচ্ছে আসন্ন নিউইয়র্ক সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক সংলাপ। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের সাইডলাইনে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে উচ্চপর্যায়ের ওই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, তিন দিনব্যাপী এ আয়োজনে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ, কূটনীতিক, আন্তর্জাতিক সংস্থা, শিক্ষাবিদ এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। রোহিঙ্গা পুরুষ, নারী ও যুবকদের অভিজ্ঞতা ও মতামত সংলাপে বিশেষভাবে তুলে ধরা হবে, যাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সরাসরি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যাশা সম্পর্কে জানতে পারে।
সংলাপের দ্বিতীয় দিনে (২৫ আগস্ট), অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আলোচনায় রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পে অর্থায়নের ঘাটতি, রাখাইনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি, রোহিঙ্গাদের সম্মানজনক প্রত্যাবাসন এবং সংকট সমাধানের দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখা গুরুত্ব পাবে। মানবিক সহায়তা, প্রত্যাবাসনে আস্থা তৈরি, নৃশংসতার দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ এবং সময়সীমা নির্ধারণে কার্যকর সমাধানের মতো বিষয়গুলো নিয়েও গভীর আলোচনা হবে।
২৬ আগস্ট সংলাপের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীরা সরাসরি কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করবেন।
সংলাপ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলোই আগামী সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠেয় উচ্চপর্যায়ের সম্মেলনে প্রস্তাবনা হিসেবে উপস্থাপন করা হবে।
