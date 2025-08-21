  2. জাতীয়

দায়িত্বে অবহেলা প্রমাণ হলে ছাড় নয়: সাদা পাথর চুরি প্রসঙ্গে বিজিবি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫২ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
সাম্প্রতিক সময়ে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জে সাদা পাথর লুটের ঘটনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসহ স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সম্পৃক্ততার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যদের দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগও উঠে এসেছে।

বিজিবি বলছে, সীমান্তে দায়িত্ব পালনকালে কোনো বিজিবি সদস্যের দায়িত্বে অবহেলা বা কোনো ধরনের অনিয়ম প্রমাণ হলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে এসব অনিয়মে কোনো বিজিবি সদস্য জড়িত থাকলে ই-মেইলের মাধ্যমে তথ্যপ্রমাণসহ অভিযোগ জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাত ৮টার পর বিজিবির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এ সতর্কবার্তা দেওয়া হয়।

ওই পোস্টে বিজিবি বলছে, সাম্প্রতিক সময়ে কিছু গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও ভিডিওতে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জে সাদা পাথর লুটের ঘটনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জড়িত থাকার পাশাপাশি বিজিবি সদস্যদের দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ উঠে এসেছে।

বিজিবি সবসময়ই দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার পাশাপাশি সীমান্ত সুরক্ষা এবং সীমান্তের ভূমি ও জাতীয় সম্পদ রক্ষায় সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও পেশাদারত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় বিজিবির সিলেট ব্যাটালিয়ন (৪৮ বিজিবি) নিয়মিতভাবে সীমান্ত এলাকায় অবৈধভাবে পাথর উত্তোলন ও চোরাচালানবিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে।

পোস্টে আরও বলা হয়, এরই মধ্যে লাখ লাখ ঘনফুট পাথর জব্দের পাশাপাশি পাথর উত্তোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি বিশেষ করে বোমা-মেশিন, পাথর ভাঙার মেশিন, শত শত বারকি নৌকা ও ট্রাক এবং পাথর উত্তোলন ও চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিজিবি দৃঢ়ভাবে জানাচ্ছে যে, সীমান্তে দায়িত্ব পালনকালে কোনো বিজিবি সদস্যের দায়িত্বে অবহেলা বা কোনো ধরনের অনিয়ম প্রমাণ হলে বিজিবি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। সীমান্তের নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় কোনো প্রকার অনিয়ম বা ব্যত্যয় বরদাস্ত করা হবে না। এ লক্ষ্যে এরই মধ্যে বিজিবি সদরদপ্তরে একটি তদন্ত আদালত গঠন করা হয়েছে।

ভোলাগঞ্জ এলাকায় সাদা পাথর চুরির বিষয়ে বিজিবি সদস্যের সংশ্লিষ্টতার কোনো অভিযোগ থাকলে প্রমাণসহ বিজিবির ই-মেইল: reporttobgb@gmail.com-এ জানানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

