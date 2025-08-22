রামপুরায় তেলের লরির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

রামপুরায় তেলের লরির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত
রাজধানীর রামপুরা বনশ্রী এলাকায় তেলের লরির ধাক্কায় মো. ইমন (২৬) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী যুবক নিহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরের দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিকেল তিনটার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের বন্ধু হাবিবুর রহমান জানান, নিহত ইমন মোটরসাইকেলে করে যাওয়ার সময় রামপুরা বনশ্রী এলাকায় পৌঁছালে একটি তেলের লরি মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ইমন মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে এবং পরে অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেলে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ইমন রাজবাড়ী জেলার মো. মহসিনের সন্তান। বর্তমানে খিলগাঁওয়ের ত্রিমুনি এলাকায় থাকতেন। সে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করতো।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মোঃ ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।
