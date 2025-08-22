গেন্ডারিয়ায় ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণে ছেলে নিহত, বাবা-মা হাসপাতালে

গেন্ডারিয়ায় ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণে ছেলে নিহত, বাবা-মা হাসপাতালে
পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়ায় ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণে একই পরিবারের তিনজন দগ্ধ হয়েছেন। তাদের মধ্যে মেজবাহ উদ্দিন (২৮) নামে একজন মারা গেছেন। তার শরীরের ১০০ শতাংশ দগ্ধ ছিল। দগ্ধ অন্য দুজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দিনগত রাত ২টার দিকে গেন্ডারিয়ার হরিচরণ রোডের একটি বাসার পাশে এই ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। পরে দগ্ধ অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে শুক্রবার ভোরের দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়।
বর্তমানে দগ্ধদের মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন আছেন, মোহাম্মদ মোসলিম (৬৫) ও তার স্ত্রী সালমা বেগম (৫০)। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন তাদের ছেলে মেজবাহ উদ্দিন।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) দুপুরে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক চিকিৎসক ডা. মোহাম্মদ সুলতান মাহমুদ শিকদার এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
দগ্ধ মোহাম্মদ মোসলিমের মেয়ে তাসনুভা তাবাসসুম জাগো নিউজকে বলেছেন, আমাদের বাসার দোতলার পাশে বিদ্যুতের ট্রান্সমিটার বসানো আছে। রাতে বৃষ্টি হওয়ার কারণে বারবার ট্রান্সমিটার স্পার্ক করছিল। একপর্যায়ে আগুন লেগে যায়। পরে ওই আগুন বাসার ভেতরে চলে এলে এতে বাবা-মা ও ভাই দগ্ধ হয়।
জাতীয় বার্নের চিকিৎসক সুলতান মাহমুদ শিকদার জানিয়েছেন, হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মেজবাহ উদ্দিন মারা গেছেন। মোহাম্মদ মোসলিমের শরীরের ৯০ শতাংশ ও সালমা বেগমের শরীরের ৫৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। তাদের শ্বাসনালী পুড়ে গেছে। চিকিৎসাধীন দুজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।
জাতীয় আল-আমিন/এমকেআর/এমএস