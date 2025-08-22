  2. জাতীয়

নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে: সরওয়ার আলমগীর

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ১০:২০ পিএম, ২২ আগস্ট ২০২৫
নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে: সরওয়ার আলমগীর
চট্টগ্রামে দলীয় কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সরওয়ার আলমগীর

চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সরওয়ার আলমগীর বলেছেন, আবারও নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। যথাসময়ে ভোটের মাধ্যমে জনগণ ষড়যন্ত্রকারীদের দাঁতভাঙা জবাব দেবে।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেলে ফটিকছড়ির নাজিরহাট পৌরসভায় নতুন সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সরওয়ার আলমগীর বলেন, ‌‘১৯৮৬ সালে স্বৈরশাসক এরশাদকে বৈধতা দেওয়ার নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জামায়াত নির্বাচন করেছে। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ–জামায়াত এক হয়ে ষড়যন্ত্র করেছে একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করার জন্য। তাদের অতীত ইতিহাস বলে দেয়, তারা কখনো গণতন্ত্র চায়নি, বরং সব সময় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকেছে।’

বিএনপির আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেড় যুগের আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান। বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলসহ অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের ত্যাগ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

এসময় নতুন সদস্য সংগ্রহে ফ্যাসিস্টের দোসরদের অনুপ্রবেশ রোধে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান তিনি।

সভায় নাজিরহাট পৌর বিএনপির সদস্য নাছির উদ্দীন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও বিএনপি নেতা হাসানুল কবিরের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির আহ্বায়ক মোবারক হোসেন কাঞ্চন, জেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব নাজিম উদ্দিন শাহীনসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতারা।

