রক্তে কেনা স্বাধীনতা বিফল হতে দেওয়া যাবে না: শাহজাহান চৌধুরী

রক্তে কেনা স্বাধীনতা বিফল হতে দেওয়া যাবে না: শাহজাহান চৌধুরী
রক্তে কেনা স্বাধীনতা ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও সাবেক এমপি শাহজাহান চৌধুরী।
তিনি বলেন, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য এ দেশের মানুষ একাত্তরে জীবন দিয়েছে। আবার দিয়েছে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে। আবু সাঈদ, মুগ্ধ, ওয়াসিম, শান্তসহ যারা প্রাণ দিয়েছেন, তাদের রক্ত বৃথা যাবে না।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেলে পটিয়া সদরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে জামায়াতে ইসলামী পটিয়া উপজেলা যুব বিভাগের উদ্যোগে যুব প্রতিনিধি সম্মেলন-২০২৫ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন শাহজাহান চৌধুরী।
‘সুন্দর দেহ, সুন্দর মন—দ্বীন কায়েমের আন্দোলন’ স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত সম্মেলনে বক্তারা বলেন, যুবকরাই দেশ গঠনের মূল শক্তি। নৈতিকতা ও দক্ষতায় গড়ে ওঠা সৎ যুবকরাই সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারেন।
পটিয়া উপজেলা জামায়াতের আমির জসিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আমির ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল আলম চৌধুরী।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া) আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ডা. ফরিদুল আলম, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা যুব বিভাগের সভাপতি অ্যাডভোকেট আবু নাছের, সেক্রেটারি শাহাদাত হোসাইন, মাওলানা আজিজ, ব্যবসায়ী গাজী আসলাম চৌধুরী, পটিয়া পৌরসভা জামায়াতের আমির মাস্টার সেলিম উদ্দিন, কালারপুল থানা আমির মাস্টার নাছির উদ্দিন, উপজেলা সেক্রেটারি আনোয়ার আলম, পৌরসভা সেক্রেটারি রাশেদুল ইসলামসহ অন্যরা।
এমআরএএইচ/এসআর