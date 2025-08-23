চট্টগ্রাম
জুলাই স্মৃতি লিখন প্রতিযোগিতা ও এক্সিবিশনের পুরস্কার বিতরণ
চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘জুলাই স্মৃতি লিখন প্রতিযোগিতা ও জুলাই এক্সিবিশন’ এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেল ৩টায় অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রেস ক্লাবের সদস্য সচিব ও আমার দেশ পত্রিকার আবাসিক সম্পাদক জাহেদুল করিম কচি।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক ও পুনাবের উপদেষ্টা জাবেদ আরফাত, বিজিসি ট্রাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক তৌহিদুল ইসলাম, শহীদ ওয়াসিম আকরামের বাবা, শহীদ ফয়াসাল আহমেদ শান্তর মা এবং শহীদ ইশমামের বড় ভাই।
দুই ইভেন্টে শীর্ষ পাঁচজনসহ মোট ১০ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠান শেষে জুলাই ঐক্য চট্টগ্রামের অন্যতম সংগঠক ও জুলাই যোদ্ধা আবরার হাসান রিয়াদ ধন্যবাদ বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।
এমআরএএইচ/এসআর