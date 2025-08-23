পোশাক কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে তেজগাঁওয়ে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

পোশাক কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে তেজগাঁওয়ে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ
রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই এক পোশাক কারখানা বন্ধ হওয়ায় নাবিস্কো পয়েন্টে সড়কের উভয়পাশ অবরোধ করেছেন শ্রমিকরা। এতে মহাখালী-তেঁজগাও সড়কের উভয়পাশে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। ফলে এ সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।
শনিবার (২৩ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে পোশাকশ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসলাম হোসেন বলেন, পশ নামে এক পোশাক কারখানা কোনো ধরনের আগাম নোটিশ ছাড়াই গত পরশু (বৃহস্পতিবার) বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে শ্রমিকরা শনিবার সকালে তিব্বত মোড়ে জড়ো হয়ে রাস্তা অবরোধ করেন।
তিনি আরও বলেন, শ্রমিকদের দাবি, কারখানা বন্ধের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম মেনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অথবা বন্ধ করা কারখানা পুনরায় খুলে দিতে হবে। দাবি না মানা পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন।
ডিএমপির গুলশান ট্রাফিক বিভাগের ফেসবুক পেজে এক পোস্টে বলা হয়, ‘আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত নাগরিক, আপনাদের সবার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে তেজগাঁওয়ের নাবিস্কো পয়েন্টে গার্মেন্টসকর্মীরা রাস্তার উভয়পাশ বন্ধ করে আন্দোলন করছেন। যার ফলে মহাখালী-তেঁজগাও রুটে ইনকামিং এবং আউটগোয়িং উভয়দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। ঘটনাস্থলে থানার পুলিশ নিয়োজিত রয়েছে।’
এ অবস্থায় ডাইভারশন ব্যবহার করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
১. উত্তরার দিক থেকে আসা যানবাহন কাকলী ক্রসিং হয়ে গুলশান ২-গুলশান-১-পুলিশ প্লাজা রুট ব্যবহার করতে পারবে। এছাড়া আমতলী পার হয়ে জাহাঙ্গীর গেটমুখী রাস্তা ব্যবহার করে তেজগাঁও যাওয়া যাবে।
২. আমতলী হয়ে গুলশান-১ হয়ে পুলিশ প্লাজা রুট ব্যবহার করা যাবে।
৩. উত্তরা থেকে তেজগাঁওগামী যানবাহন ফ্লাইওভার ব্যবহার করতে পারবে।
৪. মহাখালী থেকে বনানী/গুলশান-উত্তরাগামী রুটে আউট গোয়িংয়ে যানবাহন চলাচল করছে।
টিটি/কেএসআর/এমএস