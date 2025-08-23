মহাখালীতে চাঁদাবাজি
রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে মহাখালী-বনানীতে চাঁদাবাজি করতেন জসিম
রাজধানীর মহাখালী টিবি গেট এলাকায় প্রকাশ্যে অস্ত্র ঠেকিয়ে চাঁদাবাজির চাঞ্চল্যকর ঘটনার প্রধান আসামি মো. জসিম উদ্দিনকে (৩৯) গ্রেফতার করেছে র্যাব-১।
র্যাব জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃত জসিম রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে বিভিন্ন দলের নাম ভাঙিয়ে মহাখালী ও বনানী এলাকায় চাঁদাবাজি করে আসছিল।তার বিরুদ্ধে হত্যা, ডাকাতি ও মারামারির একাধিক মামলা রয়েছে।
শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে উত্তরা র্যাব-১ এর কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান বাহিনীর অধিনায়ক লে. কর্নেল আশিকুর রহমান।
তিনি জানান, গত ১৮ আগস্ট সকাল ১০টার দিকে মহাখালীর চাঁদপুর ড্রাগ হাউজ নামের একটি ফার্মেসিতে কালো গেঞ্জি পরা এক ব্যক্তি অস্ত্র উঁচিয়ে বিক্রেতাদের ভয় দেখিয়ে ১০ হাজার টাকা আদায় করে। এ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলে র্যাব-১ ছায়া তদন্ত শুরু করে এবং সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে অভিযুক্তকে শনাক্ত করে। নিশ্চিত হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি টিবি গেট এলাকার পানি ব্যবসায়ী মো. জসিম উদ্দিন।
পরে ২২ আগস্ট বনানী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয় এবং ওই দিন রাতেই গাজীপুরের পূবাইল থানাধীন বাদন এলাকা থেকে র্যাবের একটি দল অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জসিম এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে।
র্যাবের কাছে জসিম স্বীকার করেছে যে, জুলাই মাসের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে সে বিভিন্ন দলের নাম ভাঙিয়ে মহাখালী ও বনানী এলাকায় চাঁদাবাজি করে আসছিল। সে আরও জানায়, আগেও ওই ফার্মেসি থেকে চাঁদা না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে আরেক সহযোগীর সঙ্গে মিলে এই ঘটনা ঘটায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা আগের রাতে এলাকায় অবস্থান নেয় এবং সকালে মোটরসাইকেলে এসে অস্ত্র ঠেকিয়ে চাঁদা আদায় করে পালিয়ে যায়।
র্যাবের অভিযানে ঘটনার সঙ্গে জড়িত মোটরসাইকেলটি মহাখালী দক্ষিণ পাড়া এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে অস্ত্রধারী অপর আসামি এখনো পলাতক রয়েছে। তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা এবং ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধারের অভিযান চলছে বলেও জানিয়েছেন লে. কর্নেল আশিকুর রহমান।
তিনি আরও বলেন, গ্রেফতার জসিমের বিরুদ্ধে একাধিক হত্যা, ডাকাতি ও মারামারির মামলা রয়েছে। তার কোনো রাজনৈতিক দলে পদ বা পরিচয় নেই। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জসিম উদ্দিনকে বনানী থানায় হস্তান্তর করা হবে।
টিটি/কেএইচকে/এএসএম