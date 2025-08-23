মহাখালীতে অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ মীর হোসেন মারা গেছেন
রাজধানীর মহাখালীতে ইউরেকা পেট্রোল পাম্পে আগুনের ঘটনায় দগ্ধ মীর হোসেন (৫৫) জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।
শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেল পৌনে ৪টার দিকে জাতীয় বার্নের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রের ২ নম্বর বেডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। রোববার (১৭ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে দগ্ধ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে নিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়।
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক চিকিৎসক ডা. সুলতান মাহমুদ শিকদার জানান, মহাখালীর পেট্রোল পাম্পে আগুনের ঘটনায় আমাদের এখানে একজন আসেন। তার নাম মীর হোসেন। তার শরীরে ৪৫ শতাংশ দগ্ধ ছিল এবং তার শ্বাসনালী পুড়ে গিয়েছিল। আজ (শনিবার) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
