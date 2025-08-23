  2. জাতীয়

সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৬৬৫

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৬ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৬৬৫
প্রতীকী ছবি

সারাদেশে ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আরও ১ হাজার ১৭২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৪৯৩ জনকে।

শনিবার (২৩ আগস্ট) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১ হাজার ১৭২ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৪৯৩ জনসহ মোট ১ হাজার ৬৬৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অভিযানে একনলা ২টি বন্দুক, ১৫ রাউন্ড কার্তুজ, ১৬টি গুলির খোসা, ২৩টি পটকা, ২টি বার্মিচ চাকু, ৩টি কিরিচ, ৬টি ধামা ও ২টি ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানান এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন।

কেআর/ইএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।