সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৬৬৫
সারাদেশে ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আরও ১ হাজার ১৭২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৪৯৩ জনকে।
শনিবার (২৩ আগস্ট) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১ হাজার ১৭২ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৪৯৩ জনসহ মোট ১ হাজার ৬৬৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
অভিযানে একনলা ২টি বন্দুক, ১৫ রাউন্ড কার্তুজ, ১৬টি গুলির খোসা, ২৩টি পটকা, ২টি বার্মিচ চাকু, ৩টি কিরিচ, ৬টি ধামা ও ২টি ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানান এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন।
কেআর/ইএ/জিকেএস