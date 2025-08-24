সাবেক ইসি মাহবুব তালুকদারের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী আজ

সাবেক ইসি মাহবুব তালুকদারের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী আজ
সাবেক নির্বাচন কমিশনার, মুক্তিযোদ্ধা, সাহিত্যিক, কবি, আমলা, শিক্ষক ও সাংবাদিক মাহবুব তালুকদারের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী আজ রোববার (২৪ আগস্ট)।
২০২২ সালের ২৪ আগস্ট দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন এই কমিশনার। দায়িত্বে থাকাকালে সাধারণ মানুষের ভোটের অধিকার, অনিয়ম নিয়ে কথা বলেছেন তিনি। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রার্থিতা বাতিলের সময় তিনি প্রতিবাদও করেন।
মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় নারিন্দায় তার জন্য দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। তার পরিচালিত এতিমখানার শিশুদের জন্য বিশেষ খাবারের আয়োজনও রয়েছে। একইসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে তার ছোট মেয়ের বাসায় অনুষ্ঠিত হবে দোয়া মাহফিল।
মাহবুব তালুকদারের পরিবার দেশবাসীর কাছে তার আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া প্রার্থনা করেছেন।
১৯৪২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন মাহবুব তালুকদার। নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলায় তার গ্রামের বাড়ি। মাহবুব তালুকদার তার চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে বইও লিখেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়েও লিখেছেন গুরুত্বপূর্ণ বই। বঙ্গভবনে পাঁচ বছর, আমলার আমলনামা, বধ্যভূমি, চার রাজাকার, কবিতাসমগ্র মাহবুব তালুকদারের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই। তিনি ২০১২ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।
