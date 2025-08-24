  2. জাতীয়

সারাদেশে বৃষ্টির আভাস

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫২ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
বর্ষাকাল শেষ হলেও দেশে মৌসুমি বায়ু রয়েছে। ফলে সারাদেশে কম-বেশি বৃষ্টি হচ্ছে। গতকালও দেশে সর্বোচ্চ ১৩০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে নোয়াখালীর হাতিয়ায়। আজও দেশের সব বিভাগে বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

রোববার (২৪ আগস্ট) আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

আজ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আবহাওয়াবিদ ওমর ফারুক জানিয়েছেন, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে। এরপর বৃষ্টি আবার বাড়তে পারে।

আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বান্দরবানে। ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

