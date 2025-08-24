  2. জাতীয়

ঢাবির শহীদুল্লাহ হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:১৯ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হলের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। শনিবার (২৩ আগস্ট) ঢাকার অদূরে বোট ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়।

এতে ওয়েগা গ্রুপের চেয়ারম্যান মেজবাহ উদ্দিন আলীকে সভাপতি ও স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্মসচিব হাফিজুল্লাহ্‌ খান লিটনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়।

একই সঙ্গে এই অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা পরিষদের কমিটিও ঘোষণা করা হয়।

অনুষ্ঠানে নবীন ও প্রবীণ অ্যালামনাইদের অংশগ্রহণে অ্যাসোসিয়েশনের প্রত্যাশা ও করণীয় নিয়ে একাল-সেকাল শীর্ষক একটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানটিতে শহীদুল্লাহ্‌ হল অ্যালামনাইদের মধ্য থেকে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সত্তর-আশির দশকের প্রবীণ অ্যালামনাইরাসহ নবীন অ্যালামনাইদের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে এক অভূতপূর্ব মিলনমেলায় পরিণত হয়।

সবশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

