খিলগাঁওয়ে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

খিলগাঁওয়ে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর খিলগাঁওয়ের মেরাদিয়ার একটি আবাসিক বাসা থেকে মুস্তাফিজুর রহমান (২০) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
রোববার (২৪ আগস্ট) সকালে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠায় খিলগাঁও থানা পুলিশ।
খিলগাঁও থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম বলেন, আমরা খবর পেয়ে খিলগাঁও মেরাদিয়া ভূঁইয়াপাড়ার আবাসিক বাসার নিচ তলার একটি রুম থেকে দরজা ভেঙ্গে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচানো অবস্থায় মরদেহ উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, আমরা স্বজনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি পারিবারিক কলহের জেরে আত্মহত্যা করেছেন মুস্তাফিজুর।তবে ময়নাতদন্তে প্রতিবেদনের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
মুস্তাফিজুরের সহকর্মী শাহিন জানান, মোস্তাফিজ একটি দোকানে কাজ করতেন। এক সপ্তাহ আগে তার স্ত্রী বাবার বাড়িতে চলে যান। এরপর থেকে ওই বাসায় মুস্তাফিজ একাই ছিলেন। তবে কেনো তিনি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন এ বিষয়টি আমরা জানতে পারিনি।
তিনি আরও বলেন, মুস্তাফিজুর কিশোরগঞ্জ জেলা বাজিতপুর থানা এলাকা তাহের উদ্দিনের ছেলে। বর্তমানে খিলগাঁও মেরাদিয়া। তিনি এক সন্তানের জনক ছিলেন।
কাজী আল আমিন/এনএইচআর/জেআইএম