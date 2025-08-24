মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেলেন শিক্ষিকা নিশি

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেলেন শিক্ষিকা নিশি
রাজধানীর মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় দগ্ধ মোছা. নিশি আক্তার নামের আরও এক শিক্ষিকাকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় আহত ১৫ জনকে ছাড়পত্র দেওয়া হলো।
রোববার (২৪ আগস্ট) দুপুর ২টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক চিকিৎসক ডা. সুলতান মাহমুদ শিকদার।
তিনি জানান, শিক্ষিকা নিশি আক্তারের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় আজ (রোববার) দুপুর ২টার দিকে তাকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। আমাদের ইনস্টিটিউট থেকে এখন পর্যন্ত ১৫ জনকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, বর্তমানে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ওই বিমান দুর্ঘটনায় আহত ২১ জনকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাদের সবার শারীরিক অবস্থা উন্নতির দিকে। আমরা আশা করছি অন্য যারা আমাদের এখানে ভর্তি আছেন তারাও শিগগির সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন ইনশাআল্লাহ।যাদের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে তারা পরে জাতীয় বার্নে এসে চিকিৎসা নিতে পারবেন।
আহতদের অপারেশনে প্রয়োজন হলে তারা তা করতে পারবে বলেও জানান তিনি।
নিশি আক্তারের গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার চন্দ্রগ্রহণ থানার জোরানপুর গ্রামে। বর্তমানে তিনি উত্তরা ১১ নম্বর সেক্টরের ১৮ নম্বর রোডের ১৩ নম্বর বাসায় স্বামী সাজ্জাদ হোসেনের সঙ্গে থাকতেন।
কাজী আল আমিন/এএমএ/জিকেএস