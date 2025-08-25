  2. জাতীয়

নজরদারি প্রযুক্তির সংগ্রহ-ব্যবহার পর্যালোচনায় কমিটি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২৮ এএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
নজরদারি প্রযুক্তির সংগ্রহ-ব্যবহার পর্যালোচনায় কমিটি

নজরদারি প্রযুক্তির সংগ্রহ ও ব্যবহার পর্যালোচনায় কমিটি গঠন করেছে সরকার। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারীকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার। কমিটি তিন মাসের মধ্যে সরকারের কাছে প্রতিবেদন দেবে বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে।

এ কমিটি নজরদারি প্রযুক্তি কেনার পটভূমি অনুসন্ধান করবে। এছাড়া উল্লিখিত প্রযুক্তির অপব্যবহার হয়েছে কি না এবং হয়ে থাকলে তার দায়দায়িত্ব নিরূপণ করবে।

কমিটি নজরদারি সরঞ্জামাদির যৌক্তিক ব্যবহার এবং বিদ্যমান আইনগুলোর সময়োপযোগী সংশোধনের সুপারিশ এবং ভবিষ্যতে নজরদারি প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ করবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে আরও জানানো হয়, কমিটি প্রয়োজনে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। কমিটির সভা প্রয়োজন অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা দেবে। কমিটি প্রয়োজন অনুসারে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ও অফিস পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তথ্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারবে।

