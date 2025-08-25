  2. জাতীয়

ঢাকায় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মিজানুর গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৮ এএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সংঘটিত হত্যা মামলায় ঢাকা মহানগর ২২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মো. মিজানুর রহমানকে (৩৯) গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

রোববার (২৪ আগস্ট) রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, দুপুর ২টায় সিআইডির ঢাকা মেট্রো-পূর্ব বিভাগের একটি বিশেষ টিম হাতিরঝিল এলাকায় অভিযান চালিয়ে মিজানুর রহমানকে গ্রেফতার করে।

অভিযোগ রয়েছে, গ্রেফতার মিজানুর রহমান আন্দোলনের সময় রামপুরা, বনশ্রী ও হাতিরঝিল এলাকায় ছাত্রদের বিরোধিতায় নাশকতা ও বিভিন্ন সাংগঠনিক তৎপরতা চালিয়েছেন।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের তথ্য জানিয়ে সিআইডির এ কর্মকর্তা বলেন, মিজানুর রহমান স্বীকার করেছেন, গত জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের সময় তিনি আওয়ামী লীগের পক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলেন।

আজ সোমবার তাকে আদালতে সোপর্দ করে রিমান্ড আবেদন করা হবে বলেও জানান তিনি।

অপরাধ প্রতিরোধে সিআইডির বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে দ্রুত আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে বলে জানান এ কর্মকর্তা।

