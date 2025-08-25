কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস রোহিঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ে স্টেকহোল্ডারদের সংলাপে যোগ দিতে কক্সবাজারে পৌঁছেছেন।
সোমবার (২৫ আগস্ট) রোহিঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ে স্টেকহোল্ডারদের সংলাপে বক্তব্য রাখবেন তিনি। বাংলাদেশ টেলিভিশন বেলা ১১টায় থেকে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করবে।
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।
এ সম্মেলন থেকে আসা প্রস্তাব এবং বক্তব্যগুলো আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে অনুষ্ঠেয় সম্মেলনে তুলে ধরবে সরকার।
মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নির্যাতন থেকে বাংলাদেশ অভিমুখে রোহিঙ্গা ঢলের আট বছর পূর্ণ হলো আজ। ২০১৭ সালের এদিনে নিজ দেশ মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে বাস্তুচ্যুত হয়ে প্রাণ বাঁচাতে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে আশ্রয় নিয়েছিলে প্রায় ৮ লাখ রোহিঙ্গা। গত দেড় বছরে ঢুকেছে আরও দেড় লাখের মতো। নতুন ও পুরোনো মিলে উখিয়া-টেকনাফে এখন ১৪ লাখের মতো রোহিঙ্গার বাস।
আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ২০১৭ সালের শেষ দিকে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে রাজি হয় মিয়ানমারের অং সান সু চি সরকার। ওই বছর সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতেও সই করে।
পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা চলার এক পর্যায়ে ২০১৯ সালে দুই দফায় প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু মিয়ানমার সরকারের প্রতিশ্রুতিতে রোহিঙ্গারা আস্থা রাখতে না পারায় সেই চেষ্টা ভেস্তে যায়।
এমইউ/জেএইচ/এমএস