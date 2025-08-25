চট্টগ্রামে সৈকত বার ও রেস্তোরাঁয় আগুন
চট্টগ্রামের বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের মোটেল সৈকত বার ও রেস্তোরাঁয় আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এতে বারের কিছু অংশ পুড়ে গেছে।
সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল পৌনে ৯টার দিকে নগরীর নিউমার্কেট স্টেশন রোড সংলগ্ন মোটেল বার ও রেস্তোরাঁয় আগুনের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন ফায়ার সার্ভিস ইউনিট।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ৮টা ৪৫ মিনিটের দিকে হঠাৎ রেস্তোরাঁর ওপরে ধোঁয়া উড়তে দেখা যায়। মুহূর্তে সেখানে জনতা ভিড় করতে শুরু করেন। ফায়ার সার্ভিস টিম এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। ঠিক কী কারণে আগুন লেগেছে জানে না বলে জানান তারা।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের আগ্রাবাদ কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে জাগো নিউজকে জানান, সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে নগরের স্টেশন রোডে মোটেল সৈকত বার অ্যান্ড রেস্তোরাঁয় আগুন লাগার খবর পান তারা। ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। এক ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এখন আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে।
আগুনের সূত্রপাত কোথা থেকে জানতে চাইলে তিনি জানান, ঠিক কোন জায়গা থেকে আগুনের সূত্রপাত তিনি জানে না। তবে বারের ওখানে কোনো এক জায়গা থেকে আগুন লেগেছে বলে জানান তিনি।
জানা যায়, গত বছরের ৫ আগস্ট বারটিতে লুটপাট করা হয়েছিল। এমনকি দুর্বৃত্তরা বারের স্থাপনাও কেটে লুটপাট করে নিয়ে যায়। পরে নতুন করে সংস্কারের পর চালু হয় বারটি। আজকে বারটিতে আবার আগুন লাগে।
