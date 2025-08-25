নির্ধারিত সময়েই নির্বাচনের আশা দুদক চেয়ারম্যানের

নির্ধারিত সময়েই নির্বাচনের আশা দুদক চেয়ারম্যানের
নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন।
সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে সেগুনবাগিচায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি।
এক প্রশ্নের জবাবে ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন বলেন, সামনে একটা ভালো নির্বাচন যেন হয় সেজন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বারবার একটা ভালো নির্বাচনের কথা বলেছেন। সেই পরিস্থিতি আমরা স্পষ্ট দেখতে পারছি। যদিও নির্বাচন দুদকের বিষয়বস্তু নয়, নাগরিক হিসেবে দেখতে পারছি সরকার নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। আমরা আশা করবো নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন হবে।
আরও পড়ুন
নির্বাচন বিলম্বিত হওয়ার সুযোগ আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি যেহেতু গণক না, কাজেই...। আমি এখন পর্যন্ত যেটুকু বুঝতে পারছি, নির্বাচন সময়মতোই হবে। একদম নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন হবে।
এসএম/ইএ/এএসএম