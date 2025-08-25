ডেমরায় যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ডেমরায় যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর ডেমরার একটি আবাসিক বাসা থেকে মো, রফিকুল ইসলাম (নিলয়) (২১) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল সাড়ে১০টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ডেমরা থানা পুলিশ।
ডেমরা থানার উপ-পরিদর্শক(এসআই) মো. বলেন, খবর পেয়ে ভোরের দিকে ডেমরার আমান সিটি মুসলিম নগর এবি টাওয়ারে সপ্তম তলার একটি রুম থেকে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় গামছা প্যাচানো অবস্থান ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, আমরা জানতে পেরেছি গলায় ফাঁস দিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
এদিকে নিলয়য়ের চাচা আব্দুল বারেক অভিযোগ করে বলেন, নিলয় ব্যবসা করতো। তার সঙ্গে মিথিলা নামের এক মেয়ের দীর্ঘদিন সম্পর্ক ছিলো। ওই মেয়ের সঙ্গে ফোনে কথা কাটাকাটি হলে তার ওপর অভিমান করে নিলয় নিজ রুমের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় গামছা পেঁচিয়ে ফাঁস দেয়। পরে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার করে।
তিনি আরও বলেন, মুন্সিগঞ্জ সদরের মহেশপুর গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে নিলয়। বর্তমানে ডেমরা আমান সিটি মুসলিম নগর এবি টাওয়ারের সাত তালায় পরিবারের সঙ্গে থাকতো।
