বর্ষা শেষে সংস্কার শুরু

খারাপ রাস্তায় মানুষের ভোগান্তি, ফাওজুল কবিরের দুঃখপ্রকাশ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০৬ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান

খারাপ রাস্তায় মানুষের ভোগান্তির কারণে দুঃখপ্রকাশ করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। বর্ষা শেষ হলে রাস্তা সংস্কার কাজ শুরু হবে বলেও জানান তিনি।

উপদেষ্টা জানান, এবার বর্ষায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন ক্ষতিগ্রস্ত দেড় হাজার কিলোমিটার সড়কের সংস্থার কাজ আগামী সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) সচিবালয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষে ঢাকায় মহাসড়কের সার্বিক পরিস্থিতি ও অবস্থান বিষয়ে সভা শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

সারাদেশে এই মুহূর্তে কী পরিমাণ সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত- জানতে চাইলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ মঈনুল হাসান জানান, তার আওতাধীন দেড় হাজার কিলোমিটার রাস্তা খারাপ।

এরপর উপদেষ্টা ফাওজুল কবির বলেন, দেড় হাজার কিলোমিটারের মধ্যে আমরা সড়ক মেরামতের ক্ষেত্রে প্রায়োটাইজ করবো। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আমরা আরেকটি মিটিং করবো। সেই মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেবো।

তিনি বলেন, সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা এসব (সড়ক সংস্থার) কাজ কমপ্লিট করবো।

খারাপ রাস্তায় মানুষের ভোগান্তির কারণে দুঃখপ্রকাশ করে মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেন, বর্ষা শেষ হলে রাস্তা সংস্কার শুরু হবে। এজন্য আগে থেকেই বৈঠক শুরু হয়েছে। যেসব রাস্তা পানি কিংবা বন্যায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেগুলো সংস্কারের সময় কংক্রিট দিয়ে করা হবে। প্রথমে অগ্রাধিকার পাবে জাতীয় মহাসড়ক। এরপর আঞ্চলিক মহাসড়ক।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) প্রধান প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ মিয়া বলেন, এলজিইডির অধীনে মোট ৪ লাখ ১১ হাজার কিলোমিটার সড়ক রয়েছে। এর মধ্যে এক লাখ ৬০ হাজার কিলোমিটার পাকা। প্রতি বছর আমরা সড়ক মেরামতের জন্য তিন হাজার ২০০ কোটি টাকা পাই, এবারও সেটা পেয়েছি। তবে কী পরিমাণ সড়ক বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটি চূড়ান্ত করার কাজ চলছে।

সড়ক নির্মাণের খরচ কমাতে রিভিউ কমিটি হচ্ছে

সড়ক নির্মাণের খরচ কমানোর উপায় বের করতে একটি ‘রিভিউ কমিটি’ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা।

তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়) শেখ মইনউদ্দিনকে কমিটির প্রধান করা হচ্ছে। কমিটিতে সড়ক পরিবহন, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, সিটি করপোরেশন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের রাখা হবে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে কমিটি গঠন করা হবে।

গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট শিডিউল ও সড়কের প্রাক্কলিত ব্যয় রিভিউ করা হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশে সড়ক নির্মাণ খরচ ৩০ শতাংশ বেশি। কমিটি বিস্তারিত অনুসন্ধান ও পরীক্ষা–নিরীক্ষা করবে। গুণগত মান অক্ষুণ্ন রেখে সড়ক নির্মাণে সচেষ্ট থাকবে সরকার।

‘দেশে যেসব সড়কে পণ্যবাহী যান ও মানুষ চলাচল বেশি করে, সেগুলো সংস্কারে অগ্রাধিকার পাবে। এমনভাবে সড়ক সংস্কার করতে হবে, যেন তা স্থায়ী হয়।’

এক প্রশ্নের জবাবে মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেন, ঢাকার রাস্তায় ফিটনেসবিহীন গাড়ি ডাম্পিং করা হচ্ছে। নতুন গাড়ি নামাতে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হবে। এজন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বৈঠক করা হবে। গাড়ি আমদানির নীতিতে কিছু সংস্কার আনা দরকার। গাড়ি আমদানি এক দেশ–নির্ভর হওয়ায় গুণগত মান বাড়ছে না। এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছে। আমদানির নীতি পরিবর্তন করা দরকার।

