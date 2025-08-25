হাজারীবাগে নবম শ্রেণির ছাত্রীর গলায় ফাঁস

হাজারীবাগে নবম শ্রেণির ছাত্রীর গলায় ফাঁস
রাজধানীর হাজারীবাগের কালুনগর এলাকার একটি বাসায় লামিয়া আক্তার (১৬) নামে নবম শ্রেণির এক ছাত্রী গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।
সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুর ২টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত শিক্ষার্থীর বাবা আবুল বাশার বলেন, আমার মেয়ে স্থানীয় একটি স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। এক ছেলের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্কের কথা আমার স্ত্রী জানতে পেরে তাকে বকা দেয়। মায়ের ওপর অভিমান করে আমার মেয়ে নিজ কক্ষে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ফাঁস দেয়।
তিনি বলেন, আমাদের গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলায়। বর্তমানে হাজারীবাগের কালুনগর এলাকার একটি বাসায় পরিবার নিয়ে থাকি। আমার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ে ছিল সবার বড়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ মর্গে রাখা আছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।
