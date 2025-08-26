নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে হামলা-ভাঙচুর, কয়েকজন আটক

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে হামলা-ভাঙচুর, কয়েকজন আটক
নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় কয়েকজনকে আটক করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নিউইয়র্কে অবস্থিত বাংলাদেশ কনস্যুলেট এ তথ্য জানায়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রোববার (২৪ আগস্ট) জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান দিবসের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিস আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম। প্রবাসী বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও কমিউনিটির দেড় শতাধিক অতিথি এতে অংশ নেন। নিরাপত্তার স্বার্থে আগেভাগেই কনস্যুলেটের অনুরোধে সেখানে পুলিশ মোতায়েন ছিল।
তবে বিকেল ৫টা থেকে হামলাকারীরা কনস্যুলেটের সামনে অবস্থান নিয়ে সরকারবিরোধী স্লোগান ও অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করতে থাকে। একপর্যায়ে তারা অতিথিদের ধাওয়া করে, প্রবেশে বাধা দেয় এবং ডিম নিক্ষেপ করে। এমনকি ভবনের পাশের একটি অফিসের কাচের দরজায় আঘাত করলে সেটি ফেটে যায়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পুলিশ তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিয়ে দুষ্কৃতকারীদের ছত্রভঙ্গ করে এবং কয়েকজনকে আটক করে। ঘটনার ছবি ও ভিডিও ফুটেজ পুলিশের হাতে রয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে নিউইয়র্ক পুলিশ কনস্যুলেটকে আশ্বস্ত করেছে।
কনস্যুলেট জানায়, পুরো সময় পুলিশ সদস্যরা সতর্ক অবস্থানে ছিলেন। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে প্রধান অতিথি নির্বিঘ্নে প্রবেশ করেন, মতবিনিময় ও নৈশভোজ শেষে নিরাপদে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন।
দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কনস্যুলেট জেনারেল এরই মধ্যে স্থানীয় পুলিশ, মেয়র এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের স্থানীয় অফিসে আনুষ্ঠানিক পত্র পাঠিয়েছে।
কনস্যুলেট আরও জানায়, উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের সঙ্গে হামলাকারীদের কোনো সরাসরি সাক্ষাৎ বা সংযোগ ঘটেনি। তাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা ধরনের অপতথ্য ও প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে, যা বিভ্রান্তিকর বলে কনস্যুলেট উল্লেখ করেছে।
জেপিআই/ইএ/জিকেএস