বনানীতে পোশাকশ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, তীব্র যানজট

বনানীতে পোশাকশ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, তীব্র যানজট
বকেয়া বেতনের দাবিতে রাজধানীর বনানীতে চেয়ারম্যান বাড়ি সড়ক অবরুদ্ধ করে রেখেছেন মাসুদ অ্যাপারেলস গার্মেন্টস নামের প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ মাসুদ অ্যাপারেলস গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা সড়কে অবস্থান নেন।
বনানী থানার ওসি মেহেদী হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
মেহেদী হাসান বলেন, বকেয়া বেতনের দাবিতে মাসুদ অ্যাপারেলস গার্মেন্টস কর্মীরা সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ বনানী চেয়ারম্যান সড়ক অবরোধ করে আউট গোয়িং এ যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।
জানা গেছে, মাসুদ অ্যাপারেলস গার্মেন্টসের কর্মীরা বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধের ফলে মহাখালী থেকে বনানী পর্যন্ত তীব্র যানজট দেখা গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে পুলিশ।
এদিকে, গুলশান ট্রাফিক বিভাগ থেকে ফেসবুক পোস্টেও এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, বনানীর চেয়ারম্যান বাড়ি ইউটার্ন এরিয়ার মাসুদ গার্মেন্টস কর্মীরা তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে চেয়ারম্যান বাড়ি ইউটার্ন পয়েন্টে মহাখালী-উত্তরামুখী রুটে সড়কে অবস্থান করে আউট গোয়িং এ যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে।
উত্তরা থেকে আসা যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।
আউট গোয়িং এ নিম্নোক্ত ডাইভারশন দেওয়া হচ্ছে:
মহাখালী/জাহাঙ্গীর গেট এর দিকে থেকে উত্তরামুখী যানবাহন আমতলী-গুলশান ১- গুলশান ২ হয়ে নতুন বাজার অথবা বনানী ২৭ নাম্বার রোড ব্যবহার করতে পারবেন।
