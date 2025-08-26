  2. দেশজুড়ে

ট্রাক থামিয়ে চালকদের ঘুম

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ১১:০৪ এএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জে ভয়াবহ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার (২৫ আগস্ট) গভীর রাত থেকে সাইনবোর্ড থেকে মেঘনা পর্যন্ত প্রায় ২১ কিলোমিটার সড়ক জুড়ে তীব্র দীর্ঘ যানজট রয়েছে।

কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশ জানিয়েছে, দাউদকান্দি এলাকায় একটি দুর্ঘটনা এবং ট্রাকচালকদের মহাসড়কের ওপর ট্রাক দাঁড় করিয়ে ঘুমানোর কারণে এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

এদিকে শুধু ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক নয়, যানজটের প্রভাব পড়েছে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কেও। ফলে গন্তব্যে ছুটে চলা যাত্রী এবং যানবাহন চালকদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

কয়েকজন যাত্রী বলেন, অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হলেও কয়েক ঘণ্টা ধরে একই স্থানে আটকে রয়েছেন। ফলে কাছাকাছি দূরত্বের মানুষেরা হেঁটে রওনা দিয়েছেন। তবে বিপাকে পড়েছেন দূর-দূরান্তের যাত্রীরা।

শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ জুলহাস উদ্দিন জানান, ট্রাকচালকদের ডেকে ডেকে ঘুম থেকে জাগিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। এরইমধ্যে ধীরে ধীরে যানবাহন সচল হতে শুরু করেছে। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় লাগবে। আমরা সড়কে আছি।

কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কাদের জিলানী জাগো নিউকে বলেন, দাউদকান্দি এলাকায় একটা সড়ক দুর্ঘটনা ঘটায় এ যানজট সৃষ্টি হয়। এখন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানজট কমেছে। তবে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে আছে।

