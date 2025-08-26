  2. জাতীয়

রানওয়ে এলাকা থেকে মাইলস্টোন সরানোসহ ৯ দফা দাবি নিহতদের পরিবারের

মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজকে ‘শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নামক কোচিং সেন্টার’ অ্যাখ্যা দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে রানওয়ে এলাকা থেকে স্থানান্তরসহ নয় দফা দাবি জানিয়েছেন বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত শিক্ষার্থীদের পরিবারের সদস্যরা।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) জাতীয় প্রেস ক্লাবে ‘মাইলস্টোন বিমান দুর্ঘটনায় নিহত পরিবারের হয়রানি ও মিথ্যাচারের প্রতিবাদে’ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই দাবিগুলো তুলে ধরা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে নিহত ফাতেমার মামা লিয়ন মীর, তানভীরের বাবা রুবেল এবং মারিয়াম উম্মে আফিয়ার মা লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। এসময় তারা নয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। দাবিগুলো হলো...

১। আইন অমান্য এবং নিয়ম ভঙ্গ করে কোচিং বাণিজ্যের মাধ্যমে শিশুদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার দায়ে মাইলস্টোনের বিরুদ্ধে সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

২। মাইলস্টোনসহ সারাদেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে।

৩। নিহত পরিবারগুলোকে আর্থিক জরিমানা দিতে হবে মাইলস্টোন কর্তৃপক্ষ।

৪। রানওয়ে এলাকা থেকে মাইলস্টোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নামক কোচিং সেন্টার স্থানান্তর করতে হবে।

৫। মাইলস্টোনে কোচিং বাণিজ্যের মূল হোতাদের দ্রুত অপসারণ করে আইনের আওতায় এনে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে।

৬। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করা শিক্ষকদের অপসারণ এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। একই সঙ্গে নিহত পরিবারের সদস্যদের হয়রানি বন্ধে সরকারের হস্তক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

৭। ঘটনার প্রকৃত চিত্র জানতে মাইলস্টোন কর্তৃপক্ষকে সিসি ক্যামেরা ফুটেজ প্রকাশ করতে হবে।

৮। জনস্বার্থে রিটকারী আইনজীবীর রিট অনুযায়ী সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণের রিট বাস্তবায়ন করতে হবে।

৯। এছাড়াও বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জনহীন এলাকায় স্থানান্তর করার দাবি জানান তারা।

