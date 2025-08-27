সীমানা নির্ধারণে শেষ দিনের দাবি-আপত্তির শুনানি চলছে
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের প্রস্তাবিত সংসদীয় এলাকার সীমানা নিয়ে দাবি-আপত্তির শুনানির শেষ দিন আজ বুধবার (২৭ আগস্ট)।চার দিন ধরে ৮৩টি আসন নিয়ে আবেদনের শুনানি শেষ করতে যাচ্ছে এএমএম নাসির উদ্দিন কমিশন।
এ উপলক্ষে সকাল থেকে নির্বাচন ভবনে রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও সিলেট অঞ্চলের দাবি আপত্তির শুনানিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি), চার নির্বাচন কমিশনার, ইসি সচিব এসময় উপস্থিত রয়েছেন।
অনুষ্ঠানে দাবি-আপত্তির পক্ষে আবেদনকারী যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করছেন।
এবার ৩০০টি আসনের মধ্যে ৩৯টির সীমানায় পরিবর্তন আনার প্রস্তাব করেছে ইসি। কিন্তু নানা দাবি-আপত্তি ওঠে ৮৩টি আসনের বিষয়ে। এরমধ্যে সীমানায় পরিবর্তন আনা এবং বর্তমান সীমানা বহাল রাখার আবেদনও আছে।
ইসির জনসংযোগ শাখার সহকারী পরিচালক আশাদুল হক জানান, রোববার কুমিল্লা অঞ্চলের ৬ জেলার ১৮টি আসনের আবেদন শুনানি হয়েছে। এরমধ্যে ইসির প্রস্তাবের পক্ষে (দাবি) ৩৮২টি ও বিপক্ষে (আপত্তি) ৪২৯টির আবেদন শুনেছে ইসি।
এর আগে খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৯ জেলার ২০টি আসনের আপত্তি আবেদন ২৩টি ও পক্ষে ২৭৫টি আবেদনের শুনানি হয়েছে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ঢাকা অঞ্চলের ২৮টি আসনে ৩০৯টি আবেদনের শুনানি হয়। এর মধ্যে ইসির প্রকাশিত খসড়ার বিপক্ষে ২৫৯টি এবং পক্ষে ৫০টি আবেদনের শুনানি হয়েছে।
আজ বুধবার রংপুরের সাতটি, রাজশাহীর ২৩২টি, ময়মনসিংহের তিনটি, ফরিদপুরে ১৮টি এবং সিলেট অঞ্চলের দুটি দাবি আপত্তির শুনানি হবে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত সীমানা প্রকাশ করবে ইসি।
সকাল ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত পঞ্চগড়-১, ২, রংপুর-১, কুড়িগ্রাম-৪, সিরাজগঞ্জ-২, ৫, ৬, পাবনা-১; আড়াইটা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত টাঙ্গাইল-৬, জামালপুর-২, কিশোরগঞ্জ-১, সিলেট-১, ফরিদপুর- ১, ৪, মাদারীপুর-২, ৩, শরীয়তপুর-২ ও ৩ আসনের শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।
গেলো ৩০ জুলাই, ৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা পুননির্ধারণ করে খসড়া প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। এতে ভোটার সংখ্যার সমতা আনতে গিয়ে গাজীপুর জেলায় একটি আসন বাড়িয়ে ছয়টি করা হয়। এবং বাগেরহাটের আসন চারটি থেকে কমিয়ে তিনটির প্রস্তাব করা হয়। এক হাজার ৭৬০টি আবেদনের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৮৩টি এসেছে কুমিল্লা অঞ্চল থেকে। সবচেয়ে কম আবেদন পড়েছে সিলেট অঞ্চলে। আর তিনটি আবেদন পড়ে ময়মনসিং অঞ্চলে।
২৪ অগাস্ট থেকে শুরু হওয়া এই শুনানি চলবে আজ বুধবার পর্যন্ত; এই চারদিন দাবি-আবেদন নিষ্পত্তি করে চূড়ান্ত সীমানা প্রকাশ করবে ইসি।
সেপ্টেম্বরে ৩০০ আসনের সীমানা চূড়ান্ত করে গেজেট প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে ইসির। এরপরই আসনভিত্তিক ভোটার তালিকা, ভোটকেন্দ্র, ভোটকক্ষসহ আনুষাঙ্গিক প্রস্তুতি শেষ করবে।
