পাবনায় আসন বিন্যাসের দাবি, সিরাজগঞ্জবাসী চায় পুনর্বহাল

পাবনায় আসন বিন্যাসের দাবি, সিরাজগঞ্জবাসী চায় পুনর্বহাল
পাবনায় সংসদীয় আসনের সীমানায় পুনর্বিন্যাসের দাবি উঠেছে আর সিরাজগঞ্জবাসী চায় পুনর্বহাল।
বুধবার (২৭ আগস্ট) নির্বাচন ভবনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন (ইসি) আয়োজিত শুনানিতে তারা এমন দাবি জানিয়েছেন।
পাবনার প্রতিনিধি জামায়াতের নেতা মতিউর রহমান নিজামীর ছেলে ব্যারিস্টার নাজিব মোমেন বলেন, বর্তমানে সাথিয়া উপজেলা ও বেড়া উপজেলার চারটি ইউনিয়ন নিয়ে পাবনা-১ আসন রয়েছে। বেড়া উপজেলার অপরাংশ ও সুজানগর উপজেলা নিয়ে পাবনা-২ আসন রয়েছে। আমরা শুধু সাথিয়া উপজেলা নিয়ে পাবনা-১ আসন চাই। একইসঙ্গে বেড়ামারা ও সুজানগর নিয়ে পাবনা-২ আসন চাই। এই দুইটি আসন বিন্যাসের প্রস্তাবনা ২০১৮ সালে ছিল কিন্তু তা বাস্তবায়ন হয়নি।
সিরাজগঞ্জের প্রতিনিধি আবদুল মান্নান বলেন, আমাদের সিরাজগঞ্জ জেলায় ২০০১ সাল পর্যন্ত ৭টি আসন ছিল। ২০০৮ সালে একটি আসন কমিয়ে ৬টি আসন করা হয়। আমাদের দাবি আগে চৌহালী উপজেলা ও শাহাজাদপুর উপজেলার পূর্ব অঞ্চলের চারটা ইউনিয়ন মিলে যে সিরাজগঞ্জ ছয় আসন ছিল সে আসনটা আমরা ফিরে চাই। আমরা বর্তমানে বেলকুচি ও চৌহালী নিয়ে যে আসনে আছি, এই আসনে আমরা থাকতে চাই না। আমরা দুর্গম ও নদীভাঙন এলাকা হিসেবে আমাদের একটিই দাবি আমরা আগের আসনে ফিরে যেতে চাই।
