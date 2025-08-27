ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা, থমথমে পরিস্থিতি
তিন দফা দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে আন্দোলনরত প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড় এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।
বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুর আড়াইটা দিকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের আউট গেটে অবস্থান নেন প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা। অন্যদিকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ে অবস্থান নিয়েছে পুলিশ। ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড় এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।
এর আগে পূর্বঘোষিত ‘লংমার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে তিন দফা দাবি আদায়ে বেলা ১১টায় শাহবাগ দখল করে প্রকৌশলের শিক্ষার্থীরা। সেখান থেকে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা অভিমুখে মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় সাউন্ড গ্রেনেড, কাঁদানেগ্যাস ছুড়ে তা ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে পুলিশ।
শিক্ষার্থীদের দাবি, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নামের আগে প্রকৌশলী লিখতে না দেওয়া, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের কাউকে পদোন্নতি দিয়ে নবম গ্রেডে উন্নীত না করা এবং দশম গ্রেডের চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে স্নাতক প্রকৌশলীদের সুযোগ দেওয়া।
