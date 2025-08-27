নির্বাচন কমিশনে বিএনপি-এনসিপি মারামারি, ইসি সচিব বললেন ‘দুঃখজনক’
সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণী শুনানিতে বিএনপি ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতাকর্মীদের মধ্যে মারামারির ঘটনাকে দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার আহমেদ। তিনি বলেন, এই ঘটনায় পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বুধবার (২৭ আগস্ট) নির্বাচন ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ইসি সচিব এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। আগামী নির্বাচনে কী ধরনের পরিস্থিতি হতে পারে, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটা অত্যন্ত অনাকাঙ্ক্ষিত। এটা না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় ছিল। এটি একটি শিক্ষণীয় ঘটনা। অনেক কিছুই অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে সামনে এসে পড়ে। জীবনে এটা একটা অংশ।
মারামারির যে ঘটনা, কমিশনের সামনে ঘটেছে, ভোটকেন্দ্রে তাহলে কী হতে পারে? এ ঘটনার পর কারও বিরুদ্ধে আপনাদের ব্যবস্থা দেখলাম না কেন—এমন প্রশ্নের জবাবে আখতার আহমেদ বলেন, এটার সঙ্গে সরাসরি নির্বাচন কমিশন সম্পর্কিত না। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, আপনি যদি এখন আমার সঙ্গে বাইরে ধাক্কাধাক্কি করেন, তাহলে সেই ঘটনার জন্য সংস্থাটিকে দায়ী করা যায় না। তবুও, এ ঘটনার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে পুলিশের কাছে একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে এবং পুলিশকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।
এনআইডি সার্ভারে অনিয়মের কারণে আইটি প্রতিষ্ঠান টাইগার আইটির কর্মকর্তাদের পাসপোর্ট জব্দ করার বিষয়ে ইসি সচিব বলেন, আমার কাছে খবর এসেছে- আমরা নাকি কাউকে পাসপোর্ট জব্দ করার কথা বলেছি। আসলে পাসপোর্ট জব্দ করার এখতিয়ার আমাদের নেই এবং আমরা এটা করিনি।
গত ২৪ আগস্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ ও ৩ আসনের সীমানা নির্ধারণী শুনানিতে বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা এবং এনসিপি নেতাদের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় রুমিন ফারহানাকে ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ করা হলে তার কর্মীরাও পাল্টা জবাব দেন। অন্যদিকে, এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতা আতাউল্লাহ তাকে মারধরের লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন এবং এর বিচার না হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ দাবি করেন।
