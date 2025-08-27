  2. জাতীয়

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষ: ডিএমপি কমিশনারের দুঃখপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:০০ পিএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষ: ডিএমপি কমিশনারের দুঃখপ্রকাশ
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলছেন ডিএমপি কমিশনার

তিন দফা দাবিতে আন্দোলনে নামা প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী।

বুধবার (২৭ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে শাহবাগে আন্দোলনরত স্থানে উপস্থিত হয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেন।

ডিএমপি কমিশনার বলেন, আজ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানো হয়েছে, সেই ঘটনার জন্য আমি এই ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার হিসেবে অত্যন্ত দুঃখিত এবং দুঃখপ্রকাশ করছি। আজকের এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য আমি আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) একটি তদন্ত কমিটি গঠন করবো।

আরও পড়ুন

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক স্নেহ-ভালোবাসা এবং তোমরা ভালো থাকো আমি এই কামনা করি।

এছাড়াও রংপুরের ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, রংপুরে যে ঘটনা, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে আমি এখানে আসার আগে কথা বলেছি। কথা বলে সেখানে একটা জিডি হয়েছে, এই জিডির আসামিকে ধরার জন্য ওনার সঙ্গে কথা বলেছি। উনি আমাকে কথা দিয়েছেন, যত দ্রুত সম্ভব সেই আসামিকে উনি ধরবেন।

কেআর/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।