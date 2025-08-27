রাতেও শাহবাগে প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা
দিনভর আন্দোলনের পর রাতেও শাহবাগে সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করছেন প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা। বুধবার (২৭ আগস্ট) বেলা ১১ টা থেকে শুরু হওয়া এ আন্দোলন ৯ ঘণ্টা যাবৎ চলছে। রাত সাড়ে ৮টা এখনো শাহবাগে অবস্থান প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের। এতে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে।
আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, দুপুরে নিরীহ শিক্ষার্থীদের ওপর পরিকল্পিত হামলা চালানো হয়েছে। জড়িতদের বিচার করতে হবে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।
এর আগে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ ও আদায় না হওয়া তিন দফা দাবি থেকে সরে এসে পাঁচ দফা দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনরত প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা। আজ বিকেল ৫টার দিকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি তুলে ধরেন বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী জুবায়ের আহমেদ।
জুবায়ের আহমেদ বলেন, আজ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীকে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে। সেই সঙ্গে জবাবদিহি করতে হবে।
তিনি বলেন, প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে গঠিত কমিটি প্রত্যাখ্যান করলাম। একই সঙ্গে দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠন করতে হবে।
এর আগে শিক্ষার্থীরা তিন দফা দাবি জানিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। দাবির মধ্যে রয়েছে- নবম গ্রেডের ইঞ্জিনিয়ারিং পদ বা সহকারী প্রকৌশলী বা সমমানের পদে প্রবেশের জন্য সবাইকে নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং প্রার্থীর কমপক্ষে বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে। কোটার মাধ্যমে পদোন্নতি দেওয়া যাবে না। এমনকি বিভিন্ন নামে সমমানের পদ সৃষ্টি করেও পদোন্নতি দেওয়া যাবে না।
