এনবিআরের আরও ২২৫ কর্মকর্তাকে বদলি
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) আরও ২২৫ জন কর্মকর্তাকে বদলি ও পদায়ন করেছে সরকার। বুধবার (২৭ আগস্ট) কর প্রশাসন-২ দ্বিতীয় সচিব মো. আনিসুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে গত ১৮ ও ১৯ আগস্ট আয়কর বিভাগের ৪১ অতিরিক্ত কর কমিশনার ও ১৩১ সহকারী কর কমিশনার পদে রদবদল করেছে এনবিআর।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) পৃথক দুই আদেশে ৪১ জন অতিরিক্ত কর কমিশনার ও ১ জন দ্বিতীয় সচিবকে বদলি করা হয়।
আরও পড়ুন
সোমবার (১৮ আগস্ট) পৃথক আদেশে ১৩১ জন সহকারী কর কমিশনার ও একজন সদস্যকে বদলি করা হয়েছে। এনবিআর সংস্কার আন্দোলনের জেরে গত জুন থেকেই বিভিন্ন ধাপে অনেক কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। এছাড়া সদস্যসহ ৩০ এর বেশি কর্মকর্তা-কর্মচারীকেকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে এনবিআর।
নতুন বদলি কর্মকর্তাদের তালিকা দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
এসএম/ইএ