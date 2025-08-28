  2. জাতীয়

এনবিআরের আরও ২২৫ কর্মকর্তাকে বদলি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০৬ এএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
এনবিআরের আরও ২২৫ কর্মকর্তাকে বদলি
ফাইল ছবি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) আরও ২২৫ জন কর্মকর্তাকে বদলি ও পদায়ন করেছে সরকার। বুধবার (২৭ আগস্ট) কর প্রশাসন-২ দ্বিতীয় সচিব মো. আনিসুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এর আগে গত ১৮ ও ১৯ আগস্ট আয়কর বিভাগের ৪১ অতিরিক্ত কর কমিশনার ও ১৩১ সহকারী কর কমিশনার পদে রদবদল করেছে এনবিআর।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) পৃথক দুই আদেশে ৪১ জন অতিরিক্ত কর কমিশনার ও ১ জন দ্বিতীয় সচিবকে বদলি করা হয়।

আরও পড়ুন

সোমবার (১৮ আগস্ট) পৃথক আদেশে ১৩১ জন সহকারী কর কমিশনার ও একজন সদস্যকে বদলি করা হয়েছে। এনবিআর সংস্কার আন্দোলনের জেরে গত জুন থেকেই বিভিন্ন ধাপে অনেক কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। এছাড়া সদস্যসহ ৩০ এর বেশি কর্মকর্তা-কর্মচারীকেকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে এনবিআর।

নতুন বদলি কর্মকর্তাদের তালিকা দেখতে এখানে ক্লিক করুন। 

এসএম/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।