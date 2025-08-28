পচা তেঁতুল-বরই দিয়ে আচার তৈরি, চট্টগ্রামে দুই কারখানাকে জরিমানা

পচা তেঁতুল-বরই দিয়ে আচার তৈরি, চট্টগ্রামে দুই কারখানাকে জরিমানা
চট্টগ্রাম নগরের রিয়াজউদ্দিন এলাকার রহমতুন্নেছা রোডে আচার তৈরির দুই কারখানায় অভিযান চালিয়েছে জেলা প্রশাসন। এসব কারখানায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আচার প্রস্তুত ও সংরক্ষণের অভিযোগে তিন লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
বুধবার (২৭ আগস্ট) বিকেলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌসের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে নাছির ব্রাদার্স ও আজমির ট্রেডিং নামের কারখানাকে জরিমানা করা হয়।
অভিযান সূত্রে জানা যায়, কারখানাগুলোতে পচা তেঁতুল ও বরই দিয়ে আচার তৈরি ও সংরক্ষণ করা হচ্ছিল। লেবেলবিহীন পণ্য মজুত, অন্ধকার ও পরিত্যক্ত ঘরে আচার সংরক্ষণ, কর্মীদের ইউনিফর্মবিহীন অবস্থায় কাজ করা এবং প্রয়োজনীয় লাইসেন্স সনদ প্রদর্শনে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ প্রমাণ হয়।
এসময় নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৯ অনুযায়ী নাছির ব্রাদার্সকে দুই লাখ টাকা এবং আজমির ট্রেডিংকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। ঘটনাস্থলেই জরিমানার অর্থ আদায় করা হয়।
অভিযানে নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মুহাম্মদ মুনতাসির মাহমুদ, নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক ইয়াসিনুল হক চৌধুরী এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের একটি দল উপস্থিত ছিল।
এমআরএএইচ/কেএসআর/এএসএম