শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় ডেসকো ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের নিন্দা

শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় ডেসকো ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের নিন্দা
আন্দোলনরত প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ডেসকো ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) এক বিবৃতিতে প্রতিবাদ জানান সংগঠনটির নেতারা।
তারা বলেন, আমরা ডেসকো ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ডিপ্লোমা ও প্রকৌশলীদের মধ্যকার চলমান আন্দোলন প্রসঙ্গে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। প্রকৌশলী সমাজ সবসময় দেশের অবকাঠামো, শিল্পায়ন ও টেকসই উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। একজন প্রকৌশলী হওয়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষা, উচ্চমানের গবেষণা, কঠোর পরিশ্রম ও পেশাগত দক্ষতার স্বীকৃতি অপরিহার্য।
তারা আরও বলেন, গত ২৭ তারিখে দেশ গড়ার কারিগর মেধাবী প্রকৌশলী ও প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের তিন দফা শান্তিপূর্ণ ন্যায্য ও যৌক্তিক আন্দোলনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক দমনমূলক বলপ্রয়োগের আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ইতোমধ্যে দেখা গেছে, সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে আন্তরিকতার সাথে এ বিষয়ে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে, যা প্রশংসনীয়।
ডেসকো ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন বিবৃতিতে তিনটি দাবি উত্থাপন করেন। দাবিগুলো হলো- ১. আহত প্রকৌশলী/ প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের দ্রুত এবং পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসাসহ সকল প্রকৌশলী/প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
২. শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে অতি উৎসাহী বলপ্রয়োগকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি পদক্ষেপগ্রহণ পূর্বক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। এবং
৩. প্রকৌশল অধিকার আন্দোলনের তিন দফা ন্যায্য ও যৌক্তিক দাবি সমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
