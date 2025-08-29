  2. জাতীয়

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বড় রদবদল

কূটনৈতিক প্রতিবেদক কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৭ এএম, ২৯ আগস্ট ২০২৫
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বড় রদবদল
ফাইল ছবি

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রাচার অনুবিভাগের চিফ অব প্রটোকল (সিপি) এবং সফর বিষয়ক উপ-প্রধান (ডিসিপি ভিজিট) এ এফ এম জাহিদ-উল ইসলাম ও স্বদীপ্ত আলমকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় এ সংক্রান্ত পৃথক অফিস আদেশ জারি করে মন্ত্রণালয়। একই সঙ্গে আরও দু’একটি অনুবিভাগেও পরিবর্তন এসেছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, রাষ্ট্রাচার বিভাগের এই রদবদল মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নয়, বরং প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরের নির্দেশে হয়েছে। বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুর থেকেই এই বদলি নিয়ে আলোচনা শোনা যাচ্ছিল, যা বৃহস্পতিবারের (২৮ আগস্ট) শেষভাগে এসে অফিসিয়াল আদেশে রূপ নেয়।

মার্চ মাসে চিফ অব প্রটোকল হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া এ এফ এম জাহিদ-উল ইসলামকে নতুন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাধারণ সেবা অনুবিভাগের মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, উত্তর আমেরিকা অনুবিভাগের মহাপরিচালক মো. নুরুল ইসলামকে চিফ অব প্রটোকলের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

আরও পড়ুন

একই সঙ্গে সফর সংক্রান্ত দায়িত্বে থাকা উপ-প্রধান স্বদীপ্ত আলমকে পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত অনুবিভাগে পরিচালক হিসেবে বদলি করা হয়েছে। তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন মো. বেলাল হোসেন, যিনি আগে পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত অঞ্চলের পরিচালক ছিলেন।

এছাড়া আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার দায়িত্বে পরিবর্তন এসেছে। মন্ত্রণালয়ের নতুন মুখপাত্র হিসেবে এস এম মাহবুবুল আলমকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যিনি সম্প্রতি পাকিস্তানে দায়িত্ব পালন শেষে দেশে ফিরেছেন। তিনি এখন থেকে জনকূটনীতি অনুবিভাগের মহাপরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করবেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই রদবদল জনস্বার্থে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে করা হয়েছে। নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা বিধি মোতাবেক অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রাপ্য ভাতা পাবেন বলেও আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

জেপিআই/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।