  2. জাতীয়

সাভারে অপহৃত ১০ মাস বয়সী শিশু আদাবরে উদ্ধার, অপহরণকারী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪৬ পিএম, ২৯ আগস্ট ২০২৫
গ্রেফতার অপহরণকারী মো. আব্দুল মতিন

ঢাকার সাভার থেকে অপহৃত ১০ মাস বয়সী এক শিশুকে রাজধানীর আদাবর থেকে উদ্ধার করেছে র‍্যাব। এসময় অপহরণকারী মো. আব্দুল মতিনকে (৪১) গ্রেফতার করা হয়েছে।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক এম জেড এম ইন্তেখাব চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে র‍্যাব-৪ এর একটি দল রাজধানীর আদাবর থানাধীন শেখেরটেক এলাকায় অভিযান চালিয়ে অপহৃত শিশু মো. ইব্রাহিমকে উদ্ধার করে। পরে তাকে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

অপহৃত শিশু মো. ইব্রাহিম ও তার বাবা-মা

জেড এম ইন্তেখাব জানান, শিশুটির বাবা একজন পোশাককর্মী। অপহরণকারী আব্দুল মতিন এবং শিশুটির পরিবার গত ৯-১০ মাস ধরে সাভার থানাধীন তেঁতুলঝড়া এলাকায় একই বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করে আসছিল। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে আব্দুল মতিন শিশুটিকে তাদের ভাড়া বাসা থেকে অপহরণ করে। এরপর সে শিশুটির বাবার কাছে মোবাইল ফোনে ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে এবং টাকা না দিলে শিশুটিকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়।

এ ঘটনায় শিশুটির পরিবার সাভার মডেল থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করে। মামলার পর র‍্যাব-৪ এর একটি দল ছায়া তদন্ত শুরু করে এবং গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আদাবরের শেখেরটেক এলাকায় অভিযান চালিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার ও অপহরণকারীকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত আব্দুল মতিনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে র‍্যাবের ওই কর্মকর্তা জানান।

