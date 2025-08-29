ফিল্মি স্টাইলে আসামি ছিনিয়ে নিলো দুর্বৃত্তরা, সাত পুলিশ আহত
গাজীপুরের শ্রীপুরে পুলিশের উপর দফায় দফায় হামলা চালিয়ে ফিল্মি স্টাইলে একাধিক মামলার আসামিকে ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় শ্রীপুর থানা পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশের দুটি গাড়িতে হামলা চালানো হয়। এতে সাত পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে শ্রীপুরের পৌরসভার টেংরা রাস্তার মোড় এলাকায় এঘটনা ঘটে।
আসামি সুমন মিয়া উপজেলার বরমী ইউনিয়নের পাঠানটেক গ্রামের মোসলেম উদ্দিনের ছেলে। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
আহত পুলিশ সদস্যরা জানান, বিকেল শ্রীপুর উপজেলার বরমী ইউনিয়নের পাঠানটেক গ্রামের মোসলেম উদ্দিনের ছেলে সুমন মিয়াকে শ্রীপুরের কাওরাইদ ইউনিয়নের নান্দিয়া সাঙ্গুন এলাকার থেকে আটক গ্রেফতার করে জেলা গোয়েন্দা ও শ্রীপুর থানা পুলিশ। আসামি সুমনকে নিয়ে রওনা হলে প্রথমে বরমীতে হামলা চালিয়ে তাকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। সেখানে ব্যর্থ হলে পরে তালতলী গ্রামের সিসিডিবি এলাকায় এবং টেংরা ডিবার পাড় এলাকায় হামলা চালিয়ে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালায়। পরে পুলিশ আটক সুমনকে নিয়ে শ্রীপুরের টেংরা রাস্তা মোড় এলাকায় আসলে ৮/১০টি মোটরসাইকেলে এসে পুলিশকে মারধর করে সুমনকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুল বারিক জানান, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হামলায় কয়েক পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে।
