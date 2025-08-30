নুরের ওপর হামলা
মেরুন রঙের টি-শার্ট পরিহিত ওই যুবক ডিবির কেউ নন: ডিবিপ্রধান
রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত মেরুন কালারের টি-শার্ট পরিহিত ওই যুবক ডিবির কেউ নন বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার হলেন মো. শফিকুল ইসলাম।
শনিবার (৩০ আগস্ট) মোবাইল ফোনে জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন তিনি। শফিকুল ইসলাম বলেন, তিনি আমাদের ডিবির কেউ না।
এর আগে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছি। বিকেল ৩টা নাগাদ তাকে আবার ফোন দেওয়া হলে তিনি আর ফোন রিসিভ করেননি।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সোয়া ৯টার দিকে এ হামলার ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ করেন গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা।
এর আগে রাজধানীর কাকরাইলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হামলায় আহত গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) স্থানান্তর করা হয়। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) দিনগত রাত সাড়ে ১২টার পর তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয় বলে জানা গেছে।
