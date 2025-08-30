নুরের ওপর হামলায় উচ্চ পর্যায়ের জুডিশিয়াল তদন্ত কমিটি

নুরের ওপর হামলায় উচ্চ পর্যায়ের জুডিশিয়াল তদন্ত কমিটি
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরসহ নেতাকর্মীদের ওপর শুক্রবার (২৯ আগস্ট) হামলার ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের জুডিশিয়াল তদন্ত কমিটি গঠন করেছে সরকার। প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়।
শনিবার ৩০ আগস্ট (শনিবার) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার বাইরে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিং প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।
এর আগে শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সোয়া ৯টার দিকে রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হামলায় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ করেন গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা।
এমইউ/এমআইএইচএস/জেআইএম