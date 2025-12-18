কোপা দেল রে
জোড়া গোলে রিয়ালকে শেষ ষোলোতে নিলেন এমবাপে
কোপা দেল রেতে তালাভেরার বিপক্ষে ৩-২ গোলের জয়ে জোড়া গোল করেছেন কিলিয়ান এমবাপে। এই পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়ে এক মৌসুমে রিয়ালের হয়ে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড স্পর্শ করা থেকে এক গোল দূরে আছেন ফরাসি তারকা।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) তালাভেরার ঘরের মাঠে এস্তাদিও এল প্রাডো স্টেডিয়ামে রিয়ালের হয়ে চলতি মৌসুমে ৫৭ ও ৫৮তম গোলের দেখা পেয়েছেন এমবাপে। দুই অর্ধে দুই গোল করেন তিনি। আরেকটি গোল আসে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে উপহার। তাতে শেষ ষোলোতে জায়গা নিশ্চিত হয় রিয়ালের।
২০১৩ সালে রোনালদো ৫৯ গোল করেছিলেন রিয়ালের বিপক্ষে। সেটি এখন পর্যন্ত রিয়ালের জার্সিতে কারো এক মৌসুমে সর্বোচ্চ গোল। আগামী শনিবার লা লিগায় সেভিয়ার বিপক্ষে একটি গোল করলে রোনালদোকে ছুঁয়ে ফেলবেন এমবাপে আর যদি আবারও জোড়া গোল করেন তবে টপকে যাবেন তিনি পর্তুগীজ তারকাকে।
জাবি আলোনসো এই ম্যাচে দশটি পরিবর্তন এনে দলকে মাঠে নামান সবশেষ আলাভেসের বিপক্ষে ম্যাচের একাদশে। বেঞ্চে রাখা হয় জুড বেলিংহাম ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে।
ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য দেখাতে থাকে রিয়াল মাদ্রিদ। প্রথম বাঁশি বাজার পর থেকেই দাপট দেখাতে থাকা রিয়াল অবশ্য ৪২ মিনিটের আগে গোলের দেখা পায়নি। ওই সময়ে মার্কোস মোরেনোর হ্যান্ডবলের কারণে পাওয়া পেনাল্টি থেকে এমবাপে প্রতিপক্ষের গোলকিপার জাইমে গনসালেসকে ভুল পথে পাঠান।
৪ মিনিটের ব্যবধানে আবারও এগিয়ে যায় রিয়াল। তবে এবার আর নিজেদের প্রচেষ্টায় নয়। বাইলাইনে ঘুরে এমবাপে পাস দেন ফারান্দোকে, কিন্তু সেটি ডিফেন্ডারের গা থেকে চলে যায় জালে। আত্মঘাতী গোলে আবারও এগিয়ে যায় লস ব্লাঙ্কোসরা।
দ্বিতীয়ার্ধের শেষদিকে ম্যাচের ৮০ মিনিটে একটি গোল শোধ করে তালাভেরা। নাহুয়েল আরাইয়ো গোলটি করেন। গোল করে সম্ভাবনা জাগালেও সেই রেশ বেশিক্ষণ টেকেনি। ৮ মিনিট পর দূরপাল্লার শট নেন এমবাপে। গোলকিপার গনসালেস ঠেকাতে গিয়েও ব্যর্থ হলে জোড়া গোল পূর্ণ করেন ফরাসি তারকা। ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় রিয়াল।
স্টপেজ টাইমে তালাভেরার হয়ে দ্বিতীয় গোল করেন গনসালো দি রেনজো, তবে শেষ পর্যন্ত তা যথেষ্ট হয়নি।
গেল কয়েক সপ্তাহ বাজে সময় কাটানোর পর শেষ পাঁচ ম্যাচে রিয়ালের তৃতীয় জয় আলোনসোর অধীনে দলের ফর্মে কিছুটা উন্নতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। কোপা দেল রের পরের রাউন্ডে ওঠার পাশাপাশি, রিয়াল বর্তমানে লা লিগায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এবং জানুয়ারিতে লিগ পর্বের শেষ দুই ম্যাচের আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আছে সপ্তম স্থানে।
আইএন