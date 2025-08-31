  2. জাতীয়

ফটিকছড়িতে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে সংঘর্ষ, গুরুতর আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০৫ এএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার পশ্চিম ভূজপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে নুরুল আলমের দা এর কোপে মো. ইউনুস (৪৮) নামে একজনের হাতের কব্জি ঝুলে যায়।

শনিবার (৩০ আগস্ট) পশ্চিম ভূজপুর নোয়াজির বাপের বাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, এ সময় মহরম আলীর ছেলে নুরুল আলম (২২) ধারালো দা দিয়ে কোপ দিলে তার চাচা ইউনূস (৪৮) গুরুতর জখম হন। কোপের আঘাতে তার হাতের কব্জি বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলে যায়।

ইউনুস মৃত ফজল আহাম্মদের ছেলে।

পরে স্থানীয়রা আহত ইউনূসকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেলে ডিউটিরত পুলিশ কর্মকর্তা দ্রুত তাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন।

এ বিষয়ে ভূজপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাহবুবুল হক বলেন, আহতের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। আমরা দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। ভুক্তভোগীর পরিবারকে মামলা করার জন্য বলা হয়েছে। তারা মামলা করলে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এদিকে এ ঘটনার পর থেকে এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

