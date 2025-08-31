  2. জাতীয়

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে এনসিপির বৈঠক

প্রকাশিত: ০৭:০৬ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধিদল।

রোববার (৩১ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় পূর্বনির্ধারিত এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটের দিকে তারা যমুনার ভেতরে প্রবেশ করেন।

চার সদস্যের প্রতিনিধিদলে রয়েছেন এনসিপির মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা ও জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ।

এর আগে সেখানে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিকেল সাড়ে ৪টায় জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে বৈঠক হয়। এছাড়া বিএনপির সঙ্গে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। 

এদিকে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার জানান, রাত সাড়ে ৮টায় প্রধান উপদেষ্টা বাসভবনের বাইরে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হবে।

