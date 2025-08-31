  2. জাতীয়

সৈয়দ হাবিবুল বশর মাইজভান্ডারী মারা গেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৭:৩১ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
সৈয়দ হাবিবুল বশর মাইজভান্ডারী মারা গেছেন
সৈয়দ হাবিবুল বশর মাইজভান্ডারী

মাইজভাণ্ডার দরবারের গোলামুর রহমান মাইজভান্ডারীর নাতি এবং সৈয়দ শফিউল বশর মাইজভান্ডারীর বড় ছেলে সৈয়দ হাবিবুল বশর মাইজভান্ডারী মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

রোববার (৩১ আগস্ট) বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টায় থাইল্যান্ডের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. মিশকাতুন নুর মাইজভান্ডারী বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ‌রোববার সকাল ১০টা ৫ মিনিটের দিকে থাইল্যান্ডের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সৈয়দ হাবিবুল বশর মাইজভান্ডারী মারা গেছেন। জানাজা ও দাফনের বিষয়ে পরবর্তীতে জানানো হবে।

এমডিআইএইচ/এনএইচআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।