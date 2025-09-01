নুরকে দেখতে ঢামেকে নৌ পরিবহন উপদেষ্টা
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরকে দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেছেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ঢামেক হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) যান তিনি। এসময় নুরুল হক নুরের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন তিনি।
সেখানে কিছুক্ষণ কথা বলে পরে সকাল পৌনে ১০টার দিকে হাসপাতাল ত্যাগ করেন সাখাওয়াত হোসেন। এসময় তার সঙ্গে ঢামেকের পরিচালক ও চিকিৎসকরা উপস্থিত ছিলেন।
কাজী আল আমিন/এমআইএইচএস/এমএস