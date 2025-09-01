  2. জাতীয়

নুরকে দেখতে ঢামেকে নৌ পরিবহন উপদেষ্টা

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেক প্রতিবেদক ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৪৬ এএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নুরকে দেখতে ঢামেকে নৌ পরিবহন উপদেষ্টা
সকালে ঢামেক হাসপাতালে গিয়ে নুরের খোঁজ নেন উপদেষ্টা সাখাওয়াত/ছবি: জাগো নিউজ

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরকে দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেছেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ঢামেক হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) যান তিনি। এসময় নুরুল হক নুরের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন তিনি।

নুরকে দেখতে ঢামেকে নৌ পরিবহন উপদেষ্টা

সেখানে কিছুক্ষণ কথা বলে পরে সকাল পৌনে ১০টার দিকে হাসপাতাল ত্যাগ করেন সাখাওয়াত হোসেন। এসময় তার সঙ্গে ঢামেকের পরিচালক ও চিকিৎসকরা উপস্থিত ছিলেন।

কাজী আল আমিন/এমআইএইচএস/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।