ভিসা জালিয়াতদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে আজীবন নিষেধাজ্ঞা
যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা প্রার্থীদের জন্য কঠোর বার্তা দিয়েছে ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস। দূতাবাস স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, ভিসা জালিয়াতিতে জড়িতদের আজীবনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ দেওয়া হবে।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালে দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক পোস্টে এই সতর্কবার্তা দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে ভিসা জালিয়াতি প্রতিরোধ এবং অবৈধ অভিবাসন রোধে পদক্ষেপ নেবে। ভিসা জালিয়াতিতে জড়িতরা শুধু আজীবনের জন্য প্রবেশ নিষিদ্ধই হবেন না বরং অবৈধ অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্রে আনা ও আশ্রয় দেওয়ার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধেও ফৌজদারি অভিযোগ আনা হবে।
বার্তায় আরও বলা হয়, যদি কোনো দেশের সুরক্ষিত সীমান্ত না থাকে, তবে সেটি জাতি হিসেবেই টিকে থাকতে পারে না।
জেপিআই/এমআরএম/এমএস